Хотите прибыльно торговать на Wildberries, считать финансы, управлять рекламой и выводить товары в ТОП?
- Команда с опытом работы в кабинетах на 2 млрд рублей
- Клиенты из ТОП-50 поставщиков WB (по версии MPstats)
- Собственный бренд женской одежды, обуви и аксессуаров с продажами на 30 млн рублей в месяц
- Сделали 5 сервисов для автоматизации продвижения на Wildberries
Увеличьте продажи на Wildberries с помощью наших экспертов/команды и освободитесь от рутины операционных забот.
ноябрь 2023 ]
лидера ниши одежды]
успешными]
каждый месяц]
О компании
С 2021 года мы успешно продаем на Wildberries одежду и товары, благодаря нашему огромному опыту, мы разработали уникальные технологии продвижения, которые позволяют каждому селлеру добиться выдающихся результатов. Мы видим Wildberries с совершенно другой стороны и помогаем нашим клиентам раскрыть все потенциалы платформы.
Итогом стало комплексная поддержка поставщиков любого уровня, как в выходе на ВБ, так и в развитии продаж. Консалтинг бизнеса на Вайлдберриз
Мы создаем IT решения автоматизации продвижения и управления продажами на ВБ
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАЗБОР ВАШЕГО
ТОВАРА
Увидите результат в первую неделю сотрудничества
На первой же встрече вы получите план изменений,
которые приведут к росту продаж
Анализ товара
Выявление потенциала продаж, зон роста, анализ конкурентов, понимание особенностей товара, аудит юнит-экономики, оптимизация расходов.
Оптимизация карточек товаров, подготовка к продажам
Цель увеличить кликабельность карточек и повысить конверсию в покупку. Оптимизация фото, инфографики, SEO, A/B тест на конверсию, возражения покупателей, рейтинг.
Построение стратегии продвижения
Комплексная стратегия по росту позиций, экономики и увеличению продаж. Инструменты и методы, которые будут применятся в стратегии продвижения формируются исходя из целей, которые нужно достичь.
Согласование и выполнение стратегии
Запуск стратегии, ежедневная аналитика по показателям продаж, конверсий, применение инструментов и методов продвижения, аналитика результативности, корректировка на основании полученных данных.
Масштабируем результат
Выявление оптимальных действий, которые позволят расти продажам и прибыли, их оптимизация и масштабирование.
Выбираем с вами новый товар и выводим его в ТОП!
Растим товарную матрицу товарами-лидерами, масштабируем ваш бизнес.
Магазины, которые уже ощутили
результаты работы с нами
BAZE Professional
- Передали методы тестирования фото и методы попадание в «похожие товары»
- Разобрали методы эффективного использования рекламного бюджета
- Загрузка складов, приоритетные склады
- Интегрировали бота для упрощения работы с ВБ
Группа компаний Апрель
- Подсветили зоны роста и оцифровали их влияние
- Оптимизировали цену
- Перешли с гибридной системы поставок на моно
- Увеличили ключевой охват
Intrigant
- Оптимизировали Unit-экономику
- Изменили формат работы с маркетплейсом FBS|FBO
- Расширили географию поставок
- Запустили новые товары
Laween
- Увеличили кликабельность фото
- Изменили формат работы с маркетплейсом FBS|FBO
- Расширили географию поставок
- Оптимизировали расходы на рекламу
Как мы помогаем расти бизнесам
на Wildberries?
У вас есть вопрос по бизнесу на Вайлдберис?
Мы его решим!
Проведем аудит, выявим зоны роста и дадим решение, как улучшить показатели, а после проконтролируем правильное внедрение методик и инструментов.
- Работа в Вашей команде
- Стратегия продвижения для увеличения прибыли на Wildberries
- Оптимизация карточек товаров
- Эффективная настройка рекламы всех видов
- Работа с финансовыми показателями и метриками Wildberries, обучение работе с ними
- Разбор и оптимизация Unit-экономики
- Выведение карточек товара в ТОП поисковой выдачи по релевантным высокочастотным запросам
- Продвижение за счет внешней рекламы
- Выявление оптимальных регионов продаж и работа с индексом локализации
- Мониторинг и анализ конкурентов
- Глубокий аудит магазина/товара
- Ликвидация слабо продающихся остатков
- Улучшение условий для захода в акции Wildberries
Мы выступаем в роли наставников, помогаем вам настроить процессы и самостоятельно дойти до результата, поняв суть продвижения и вывода нового товара на Wildberries.
Наша команда становится вашим менеджером и управляет личным кабинетом/вверенными артикулами товаров.
- Редактирование карточек, для оптимизации (СЕО, контент, ответы на отзывы);
- Просчет поставок/создание поставок/распределение по складам;
- Аналитика продаж, фин. отчетов, автоматизация этих сфер;
- Управление внутренней рекламой;
- Управление внешней рекламой;
- Разработка стратегии продаж, реализация и корректировка;
- Вывод нового товара на ВБ (без подбора);
- Оценка экономической эффективности продаж предлагаемого к выводу (нового) товара.;
Тарифы
Консультация по работе
с маркетпейсом Wildberries
- Проблемы в экономике продаж?
- Не эффективно работает реклама?
- Карточки товара не продают?
- Надо запустить продвижение товаров?
- Нет прибыли?
- Не хватает навыков у команды?
Сопровождение бизнеса на Вайлдберис
- Комплексная поддержка вашей команды/бизнеса
- Обучение работе с Unit-экономикой
- Подбор товаров
- Безопасный выход на площадку ВБ
- Оптимизация карточек
- Управление внутренней рекламой
- Работа с аналитическими инструментами и автоматизации бизнеса
Управление продажами на ВБ
- Аудит магазина/товаров
- Выявление зон роста
- Разработка стратегии
- Управление операционкой
- Автоматизация процессов
- Управление рекламой