Хотите прибыльно торговать на Wildberries, считать финансы, управлять рекламой и выводить товары в ТОП?

  • Команда с опытом работы в кабинетах на 2 млрд рублей
  • Клиенты из ТОП-50 поставщиков WB (по версии MPstats)
  • Собственный бренд женской одежды, обуви и аксессуаров с продажами на 30 млн рублей в месяц
  • Сделали 5 сервисов для автоматизации продвижения на Wildberries

Увеличьте продажи на Wildberries с помощью наших экспертов/команды и освободитесь от рутины операционных забот.

О нас icon
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443 млн.р
[ выручка наших клиентов за
ноябрь 2023 ]
10+
[проектов на ведении ]
+600%
[рекорд выручки у нашего клиента -
лидера ниши одежды]
10
[человек в команде]
22 команды
[ Мы сделали значительно
успешными]
30 млн.р
[оборот собственного бренда
каждый месяц]
[ WBhouse ]

О компании

С 2021 года мы успешно продаем на Wildberries одежду и товары, благодаря нашему огромному опыту, мы разработали уникальные технологии продвижения, которые позволяют каждому селлеру добиться выдающихся результатов. Мы видим Wildberries с совершенно другой стороны и помогаем нашим клиентам раскрыть все потенциалы платформы.

Итогом стало комплексная поддержка поставщиков любого уровня, как в выходе на ВБ, так и в развитии продаж. Консалтинг бизнеса на Вайлдберриз

Мы создаем IT решения автоматизации продвижения и управления продажами на ВБ

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ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАЗБОР ВАШЕГО
ТОВАРА

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Анализ магазина
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Определение зон роста
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Определение причин не дающим расти
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Рекомендации по развитию

Увидите результат в первую неделю сотрудничества

На первой же встрече вы получите план изменений,
которые приведут к росту продаж

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Анализ товара

Выявление потенциала продаж, зон роста, анализ конкурентов, понимание особенностей товара, аудит юнит-экономики, оптимизация расходов.

1

Оптимизация карточек товаров, подготовка к продажам

Цель увеличить кликабельность карточек и повысить конверсию в покупку. Оптимизация фото, инфографики, SEO, A/B тест на конверсию, возражения покупателей, рейтинг.

2

Построение стратегии продвижения

Комплексная стратегия по росту позиций, экономики и увеличению продаж. Инструменты и методы, которые будут применятся в стратегии продвижения формируются исходя из целей, которые нужно достичь.

3

Согласование и выполнение стратегии

Запуск стратегии, ежедневная аналитика по показателям продаж, конверсий, применение инструментов и методов продвижения, аналитика результативности, корректировка на основании полученных данных.

4

Масштабируем результат

Выявление оптимальных действий, которые позволят расти продажам и прибыли, их оптимизация и масштабирование.

5

Выбираем с вами новый товар и выводим его в ТОП!

Растим товарную матрицу товарами-лидерами, масштабируем ваш бизнес.

6

Магазины, которые уже ощутили
результаты работы с нами

Бытовая химия

BAZE Professional

1 мес 3 дня
Оборачиваемость
  • Передали методы тестирования фото и методы попадание в «похожие товары»
  • Разобрали методы эффективного использования рекламного бюджета
  • Загрузка складов, приоритетные склады
  • Интегрировали бота для упрощения работы с ВБ
Подробнее
Одежда для всей семьи

Группа компаний Апрель

100% 140%
Рост прибыли
50+ 1
Позиции в органике по ключам
  • Подсветили зоны роста и оцифровали их влияние
  • Оптимизировали цену
  • Перешли с гибридной системы поставок на моно
  • Увеличили ключевой охват
Подробнее
Нижнее белье

Intrigant

100% 140%
Рост прибыли
  • Оптимизировали Unit-экономику
  • Изменили формат работы с маркетплейсом FBS|FBO
  • Расширили географию поставок
  • Запустили новые товары
Подробнее
Классическая женская одежда

Laween

100% 130%
Количество продаж
  • Увеличили кликабельность фото
  • Изменили формат работы с маркетплейсом FBS|FBO
  • Расширили географию поставок
  • Оптимизировали расходы на рекламу
Подробнее

Как мы помогаем расти бизнесам
на Wildberries?

Консультация по бизнесу

У вас есть вопрос по бизнесу на Вайлдберис?
Мы его решим!
Проведем аудит, выявим зоны роста и дадим решение, как улучшить показатели, а после проконтролируем правильное внедрение методик и инструментов.

Сопровождение бизнеса
  • Работа в Вашей команде
  • Стратегия продвижения для увеличения прибыли на Wildberries
  • Оптимизация карточек товаров
  • Эффективная настройка рекламы всех видов
  • Работа с финансовыми показателями и метриками Wildberries, обучение работе с ними
  • Разбор и оптимизация Unit-экономики
  • Выведение карточек товара в ТОП поисковой выдачи по релевантным высокочастотным запросам
  • Продвижение за счет внешней рекламы
  • Выявление оптимальных регионов продаж и работа с индексом локализации
  • Мониторинг и анализ конкурентов
  • Глубокий аудит магазина/товара
  • Ликвидация слабо продающихся остатков
  • Улучшение условий для захода в акции Wildberries
Обучение ведению бизнеса на Wildberries

Мы выступаем в роли наставников, помогаем вам настроить процессы и самостоятельно дойти до результата, поняв суть продвижения и вывода нового товара на Wildberries.

Управление магазинами на Wildberries

Наша команда становится вашим менеджером и управляет личным кабинетом/вверенными артикулами товаров.

  • Редактирование карточек, для оптимизации (СЕО, контент, ответы на отзывы);
  • Просчет поставок/создание поставок/распределение по складам;
  • Аналитика продаж, фин. отчетов, автоматизация этих сфер;
  • Управление внутренней рекламой;
  • Управление внешней рекламой;
  • Разработка стратегии продаж, реализация и корректировка;
  • Вывод нового товара на ВБ (без подбора);
  • Оценка экономической эффективности продаж предлагаемого к выводу (нового) товара.;

Тарифы

Консультация по работе
с маркетпейсом Wildberries

  • Проблемы в экономике продаж?
  • Не эффективно работает реклама?
  • Карточки товара не продают?
  • Надо запустить продвижение товаров?
  • Нет прибыли?
  • Не хватает навыков у команды?
от 20 000 руб./час

Сопровождение бизнеса на Вайлдберис

  • Комплексная поддержка вашей команды/бизнеса
  • Обучение работе с Unit-экономикой
  • Подбор товаров
  • Безопасный выход на площадку ВБ
  • Оптимизация карточек
  • Управление внутренней рекламой
  • Работа с аналитическими инструментами и автоматизации бизнеса
от 60 000 руб.

Управление продажами на ВБ

  • Аудит магазина/товаров
  • Выявление зон роста
  • Разработка стратегии
  • Управление операционкой
  • Автоматизация процессов
  • Управление рекламой
от 80 000 руб.